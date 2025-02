"Me preguntan ene": Dani Castro cuenta a sus seguidores cómo lo hace para cuidar su figura

20 feb. 2025 - 14:30 hrs.

La chef y comunicadora Daniela Castro tiene una presencia constante en redes sociales, donde se conecta con sus seguidores y seguidoras.

Precisamente, en su última historia de Instagram, Daniela respondió una consulta que se repite bastante entre los usuarios y que es cómo logra cuidar su figura, entre tantas actividades que realiza.

Por lo mismo, Daniela posteó una fotografía de espaldas donde escribió un texto explicando lo que ella hace para cuidar su físico y salud durante el transcurso del año.

Dani Castro responde cómo se cuida

"Me preguntan ene cómo me cuido", dijo en un comienzo la chef, y luego agregó que para ella "el deporte es fundamental, pero no he entrenado nada este año".

Esta afirmación tomó por sorpresa a sus seguidores, pero Daniela respondió de inmediato cómo se ha cuidado: "Aún así vamos tiki (bien) gracias a los tratamientos corporales" en un centro estético.

"Voy hace más de 1 año y literal primera vez que veo resultados yendo a un centro de estética", cerró.

