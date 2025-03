Kate Middleton recicla un vestido abrigo en imponente rojo carmesí: Reaparece en Día de la Commonwealth

11 mar. 2025 - 17:20 hrs.

El Día de la Commonwealth reunió a todos los integrantes de la familia Windsor en la Abadía de Westminster, donde Kate Middleton reapareció para robarse la atención con su carisma y buen gusto para vestir.

La princesa de Gales se vio feliz mientras sonreía y compartía momentos de complicidad con su esposo, el príncipe William, quien se ve atento a cada paso y gesto de la royal. Kate asistió a este importante evento, ya que meses atrás retomó su agenda luego de su tratamiento contra el cáncer.

El estilo de Kate Middleton se mezcla con elegancia y glamour

Kate Middleton no estrenó para esta celebración, y por el contrario echó mano de la moda circular al lucir un look marcado por el vibrante color rojo carmesí. La madre de tres niños recicló el vestido abrigo firmado por la diseñadora Catherine Walker & Co, con el que celebró las fiestas de Navidad de 2021.

Foto: Instagram@princeandprincessofwales

Esta era la tercera vez que lucía su traje midi de lana en corte A, con un fruncido en el cuello que daba paso a un maxi lazo presentado en forma diagonal, además de una hilera de botones forrados que culminaban a mitad del atuendo.

Llevó su larga melena en un semirecogido que adornó de forma impecable con un tocado tipo pillbox con lazo de Gina Foster, detalla Daily Mail. Kate Middleton no dejó nada al azar, y sus accesorios elevaron a otro nivel su estilismo.

Sus stilettos también se tiñeron de rojo, un modelo de Gianvito Rossi, al igual que su minicartera de mano de Emmy London. Su collar de perlas a tres hileras con un dije en el medio lleno de diamantes, junto a un par de zarcillos a juego, le dio una sofisticación absoluta.

Foto: Instagram@princeandprincessofwales

Todo sobre Realeza