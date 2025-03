"Casi me morí de susto": El peligroso momento que vivió Adriana Barrientos al pasear a su perrita

12 mar. 2025 - 10:00 hrs.

A través de sus historias de Instagram, Adriana Barrientos les relató a sus seguidores un angustiante momento que vivió cuando paseaba a su perrita Asia cerca de su casa.

Según lo indicado por la modelo, una camioneta se detuvo repentinamente en medio de la calle y un hombre bajó de ella con actitud sospechosa, lo que inmediatamente encendió sus alarmas.

El angustiante momento que vivió Adriana Barrientos

"Iba con la perrita en el coche, me dicen 'Adriana' y de la nada paran una camioneta en medio de la calle. Una cosa absolutamente sin ningún sentido", narró Barrientos en sus redes sociales. "Paran y veo que se va a bajar un tipo y me pongo a correr en dirección opuesta”.

Instagram @adrianabarrientosc

La modelo señaló que logró perder a los hombres en la camioneta porque había tráfico y no podían mover el vehículo, además, pudo refugiarse en un edificio cercano donde era conocida.

“Casi me morí del susto”, aseguró. “Se ve que los gallos lo que andaban era robando perros. Me hice en los pantalones. ¿Cómo corrí? No tengo idea”.

En el proceso de huir, Adriana Barrientos incluso llegó a extraviar su teléfono, aunque lo recuperó y pudo usarlo para relatar, aún en la calle, el momento vivido y advertirles a sus vecinos que tengan cuidado con dichos sujetos.

