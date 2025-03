"Siempre son los que me tienen abajo": Pamela Leiva confiesa qué la pone triste

16 mar. 2025 - 10:00 hrs.

Desde la tranquilidad que le brinda una piscina, la comediante Pamela Leiva confesó a una seguidora qué es lo que la pone triste, y explicó la razón por la que puede sentirse desanimada en esos momentos.

En medio de su merecido descanso, la humorista decidió invitar a sus seguidores a una dinámica de preguntas y respuestas, donde le preguntaron sobre aquello que la entristece.

¿Qué pone triste a Pamela Leiva?

En un video publicado en sus historias de Instagram, la influencer contestó la pregunta de la seguidora y señaló que está muy relacionada con su entorno familiar.

Foto: Instagram @pameleiva

“Los temas de salud de mi familia, de mi mamá. Los temas con mi familia siempre son los que me tienen abajo, mucho, ya que son mi lugar de mayor confort y donde la mayor realización tiene que ver con mi trabajo. En esa área estoy muy realizada, muy completa, muy llena”, expresó.

Sin embargo, aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre la superación personal. “Pero también es un trabajo constante, de mirarse, de aprender y de saber cada vez que no lo estoy pasando bien”.

“Una amiga me enseñó a hacerme preguntas: ‘¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Qué es lo que tengo que mejorar o ver? ¿Por qué me siento con esta incomodidad o que lo estoy pasando mal?’. Es bacán hacerse preguntas, porque nuestro cerebro empieza a buscar respuestas”, enfatizó.

