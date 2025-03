"Caí contra la pared": Exchica reality Shirley Arica revela grave episodio de violencia por parte de expareja

18 mar. 2025 - 20:30 hrs.

Conocida por su participación en un reality show, Shirley Arica reveló cómo fue víctima de violencia de género a manos de su expareja, Jean Deza, quien tras una discusión la golpeó en la cabeza causándole una herida.

La historia salió a la luz en el programa peruano “El Valor de la Verdad”, en el que la modelo se atrevió a contar la experiencia con el futbolista, conocido en su país no solo por sus habilidades en ese deporte, sino por su historial de agresiones contra varias mujeres.

Shirley Arica dice que denunció a su agresor

El diario La Cuarta recoge las declaraciones de Shirley Arica cuando le preguntaron: “¿Te rompió la cabeza Jean Deza?", a lo que respondió con un sí rotundo. “El día que me pasó eso, estábamos en tragos, tomando en su casa, en una reunión familiar", relató.

"Yo me quería ir, no sé por qué comenzamos a discutir.Subo al segundo piso y en su habitación tiene como dos espacios, en uno de esos había una columna, comenzamos a forcejear, él me jaló y me empujó”, siguió contando.

“Yo caí contra la pared y me abrí acá -en la frente-, obviamente comencé a sangrar un montón. Él en ese momento reaccionó y como que se dio cuenta de que había metido la pata, trató de ayudarme, me llevó al baño, a auxiliarme, porque era un montón de sangre", dijo.

Al verse llena de sangre entró en pánico, comenzó a llorar y el padre y el hermano del futbolista llegaron hasta la habitación. Indicó que luego de esa agresión, culminó la relación.

El presentador del programa dijo que Deza "tiene una historia de agresor" y que hace poco le hizo daño a su pareja Gabriela Alava. "Tiene problemas de control de ira y violencia en contra de las mujeres”, aseguró.

Shirley apuntó que lo denunció a su ex, pero no continuó porque considera que la justicia en su país “es una pérdida de tiempo”.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

