"Mi memoria falla muy seguido": Mila Correa cuenta las graves consecuencias de su tratamiento contra el cáncer

19 mar. 2025 - 18:30 hrs.

Con tan solo 39 años, Mila Correa ya se considera una “persona de 65 años”, ya que su tratamiento contra el cáncer comienza a pasarle factura. Tanto es que confiesa cuánto le cuesta llevar una vida normal.

La exchica reality padece de cáncer de mama desde hace cuatro años y hace un año que le sacaron todos los tumores. Sin embargo, este tratamiento le originó muchos efectos negativos a nivel muscular y cerebral.

Mila Correa cuenta las consecuencias de su tratamiento contra el cáncer

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó un mensaje donde cuenta las secuelas que le dejó el procedimiento. “Hace cuatro años que no sé lo que significa dormir ocho horas seguidas, mis articulaciones son como de una persona de 65 años, mi memoria falla muy seguido, al punto de olvidarme de las personas que más amo”, expresó.

Foto: Instagram @milacorreaoficial

“Tengo resequedad en mi cuerpo, ojos, piel, fosas nasales, cabello, piel, y eso que consumo entre 2,5 a 3 litros de agua diarios. Casi todo me da alergia, los lunares en mi pecho son tatuajes de la radioterapia, sufro de crisis de ansiedad con mucha frecuencia”, agregó Correa.

Asimismo, indicó que ha sufrido crisis de pánico, momentos de tristeza repentina y dolores al despertar: “Una gran cantidad de síntomas que son las secuelas de mi tratamiento que aún sigue, y quedan siete años más”.

Sin embargo, finalizó su desahogo con una poderosa reflexión para quienes estén en la misma situación. “No dejo de trabajar. Mi cabeza realmente no para, y sé que pronto podré responder a todas y seguiré trabajando para nosotras, pues esto me hace feliz y me da energías para seguir adelante”, sentenció.

