Nuevo vuelco en el caso de Gene Hackman y su esposa: Ella habría fallecido después de lo que se creía

Un nuevo hallazgo acaba de cambiar la cronología de los hechos sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Inicialmente, se creía que ella murió el 11 de febrero por hantavirus y él quedó solo por una semana hasta su muerte, el 18 de febrero.

Sin embargo, nuevas evidencias en sus registros telefónicos sugieren una versión diferente sobre los acontecimientos.

Las autoridades policiales revisaron recientemente el teléfono personal de Arakawa y encontraron que sus últimas tres llamadas fueron el 12 de febrero y las hizo al servicio médico de Cloudberry Health, donde reportó sentirse enferma.

Es decir, que la mujer seguía con vida un día después de lo que en un principio se creía había fallecido.

Mystery around Gene Hackman’s death deepens as wife Betsy Arakawa’s doctor claims she called him after police say she died https://t.co/mMUqPMxt5k pic.twitter.com/glJoJmG6Pt