"Que mis últimos años de vida...": Cristián de la Fuente revela cuál es su mayor temor en la vida

Cristián de la Fuente siempre comparte importantes temas con su comunidad en Instagram y, en esta ocasión, abrió aún más su corazón para revelar cuál es su mayor temor.

Durante un episodio del pódcast "Ellos", donde es uno de los conductores, el galán de teleseries intercambió roles con el fotógrafo Jordi Castell, quien lo entrevistó como si él fuera el invitado.

¿A qué le teme Cristián de la Fuente?

“¿Cuál es tu miedo más grande?”, preguntó Castell, y el actor respondió sin dudar: “Morirme solo”. El entrevistador quiso saber si se refería a morir solo de viejo o a que la muerte lo encuentre solo. “No, si me pilla, Dios no lo quiera, está mejor. Claro, me da lo mismo”, contestó, para luego aclarar: "Que mis últimos años de vida sean solos".

Los otros panelistas consideraron que eso no ocurriría por el hecho de que tiene a su hija Laura, sin embargo, Cristián hizo otra aclaratoria. “Yo puedo vivir en otro lugar. Yo estoy seguro que Laura en algún momento de su vida se va a ir a vivir a algún otro país, yo tampoco la voy a estar siguiendo toda la vida, no sé”, recalcó el artista.

En la publicación del video en Instagram, los internautas reaccionaron con mensajes como: “Muchos hombres temen lo mismo, por eso prefieren quedarse en una relación sin amor”; “Yo te acompaño”; “Ojalá no te pase, eres un buen hombre y la vida te dará siempre lo mejor”.

