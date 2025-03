"No podía seguir viéndome": Oriana Marzoli confiesa que no le gustaba su look y decide hacer un cambio

19 mar. 2025 - 22:00 hrs.

Oriana Marzoli acudió a la peluquería para eliminar un pequeño gran detalle que tenía tiempo viendo y que no le agradaba. La chica reality realizó un cambio en su cabello que la hizo muy feliz, según sus propias palabras.

La modelo compartió con sus seguidores en Instagram algunas imágenes de su paso por el salón de belleza y dio detalles sobre la renovación de su look.

Oriana Marzoli retoma su rubio intenso

Marzoli confesó que no le gustaba para nada el castaño muy oscuro que tenía en la base de su cabello. “Qué ganas tenía, por Dios, de verme rubia otra vez. ¡Qué felicidad!. Tenía el pelo súper oscuro”, escribió al compartir un video del antes y después del procedimiento.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

En su canal de difusión también dejó otro mensaje para sus suscriptores, donde reitera su rechazo al antiguo look: "Adiós, pelo negro, que me queda tan mal y no podía seguir viéndome”.

Y el resultado final llegó, Oriana apareció nuevamente con su melena completamente rubia, cortada hasta la altura de los hombros. La modelo hizo movimientos para sacudir su cabellera y mostrar los detalles de este “menudo cambio”, como ella misma lo llamó.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Todo sobre Oriana Marzoli