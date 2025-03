Lisandra Silva cuenta cómo es su nueva relación con su ex Raúl Peralta: "Pasé a ser su consejera"

20 mar. 2025 - 14:40 hrs.

Después de cinco años de relación amorosa y dos hijos en común, Lisandra Silva y Raúl Peralta han sanado heridas y retoman su vínculo, ahora como amigos, padres e incluso como confidentes, confesó la modelo cubana.

En una entrevista para LUN, Lisandra contó que "pasé de compañera a ser su consejera para que le vaya bien con su nueva pareja". Su relación en esta nueva etapa es cariñosa y se evidencia en sus redes sociales, pero además es de padres presentes en las vidas de sus hijos de 4 y 2 años.

Lisandra Silva y su nueva relación con su ex

“Nos llevamos muy bien, me llama mucho la atención que a las personas les parezca raro, ya que tenemos dos hermosos niños… Si ellos no estuvieran quizás cada uno estuviera por su lado”, afirmó Lisandra, antes de agregar que es un momento “crucial” para sus hijos, pues Noah, el mayor, ya comienza el colegio.

Al consultarle si hay alguien en su vida, igual que en la de Raúl, Lisandra contestó que "sola, sola no estoy. “No tengo pareja, pero sí hijos, familia y amigos. Me encanta estar así porque finalmente es conmigo que me levanto, como, pienso y me acuesto”, afirmó.

Contó que a su más reciente viaje a Cuba, donde visitó a su madre y a su hermano, la acompañó la hermana de Raúl Peralta, junto a sus dos hijos, lo que confirma su buena relación. “Seremos familia de por vida”, dejó claro Lisandra Silva.

