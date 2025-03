"Nunca se posterguen a ustedes mismas": La íntima reflexión de Denise Rosenthal por problema de salud

20 mar. 2025 - 16:14 hrs.

Hace tan solo unos días, Denise Rosenthal hizo noticia al volver a las redes sociales tras varios meses luego de la esfera pública, en el marco del fin de su matrimonio con Camilo Zicavo.

La reaparición de la cantante ha tenido una tonalidad vulnerable, ya que ha compartido constantemente íntimos mensajes sobre su mundo interior a sus seguidores.

El problema de salud de Denise que la hace reflexionar

Sin embargo, durante la jornada de este jueves 20 de marzo, Denise realizó una inesperada confesión en una de sus historias: hace meses sufre de un problema de salud que la tiene con un dolor físico crónico. En concreto, se trata de una hernia.

Si bien no especificó dónde está localizada la hernia, sí sostuvo que "esta hernia conc... no me va a ganar. Han sido los meses más desafiantes que me han tocado vivir".

"Sin poder bailar, sin poder hacer casi nada físico y adaptándome a una nueva realidad...", continuó.

"Habían días donde caía a llorar literal solo de dolor, un dolor crónico físico inexplicable e inmovilizador", relató. "Pero he estado rodeada de gente profesional, de mi tribu, y de mucha construcción de amor personal".

Además, destacó que el proceso que le ha tocado vivir debido a su salud la ha ayudado a crecer como persona y a cultivar su paciencia y gratitud.

Instagram@deniserosenthal

"Y aunque ya no me acuerdo qué es vivir sin dolor físico, agradezco cada experiencia que me ha dado esta vida y el universo para aprender un poco más de mí", sinceró Denise.

"Nunca se posterguen ustedes mismas, ni transen sus límites más allá de lo que les traiga paz", continuó. "El cuerpo es un reflejo de nuestros procesos y claramente este me ha traido mucha evolución. Ha sido un camino de dialogar con el dolor de una forma llena de dicotomías".

Por otro lado, Denise aprovechó de agradecer a sus seguidores todos los mensajes de apoyo que le han llegado a propósito de su regreso a las redes.

"Vamos arriba las guerreras vulnerables. Pidan ayuda, rodéense de amor real, cuiden su alma. Las amo", cerró.

