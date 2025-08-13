"Díganme que no estoy loca": La emoción de Ignacia Antonia al mostrar cómo se mueve su bebé

13 ag. 2025 - 11:00 hrs.

A través de sus redes sociales, Ignacia Antonia evidenció un emotivo momento que vivió a sus casi 6 meses de embarazo.

La creadora de contenido grabó su pequeña pancita mientras sentía por primera vez cómo se movía el bebé adentro.

"Díganme que no estoy loca y que si se ve cómo se movió", escribió la influencer bastante emocionada en una historia de Instagram.

El especial momento que vive Ignacia Antonia

Recordemos que actualmente Ignacia Antonia vive uno de los momentos más especiales de su vida, pues está cursando su primer embarazo, fruto de su relación con Ak4:20.

Fue hace un par de meses que la joven de 23 años anunció que se convertirán en padres junto al cantante nacional, todo a través de su cuenta de Instagram.

La anterior no es la única noticia que han entregado, pues hace unas semanas también revelaron que su bebé será niña y que ya tiene nombre.

