Este jueves 21 se estrena I Love Robin en Mega: Revisa cómo ver la serie completa
El personaje favorito de Generación 98 está de regreso en las pantallas de Mega. Se trata de la serie spin off I Love Robin, que narra la vida de Robin (Gabriel Urzúa) y sus divertidas historias junto a Martita (Daniela Ramírez) y nuevos personajes.
El primer capítulo de la serie llegará a tu pantalla este jueves 21 de agosto, después de un nuevo episodio de Los Casablanca.
Pero ¡ojo!: Todos los capítulos de I Love Robin ya se encuentran disponibles exclusivamente en Mega Go y puedes verlos haciendo click aquí.
¿Cómo suscribirte a Mega Go?
Si tienes TV con VTR o Claro, ya tienes acceso a Mega Go incluido. Solo debes activarlo en vtr.com/megago o clarochile.cl/personas/megago.
¿No tienes VTR o Claro? Suscríbete al Plan Full por solo $3.490 mensuales y accede a tus teleseries favoritas, señales en vivo, contenido exclusivo y más.
Mega Go funciona desde tu celular, computador o Smart TV, y puedes conectar hasta 5 dispositivos en simultáneo.
