Nuevo acierto de estilo: Esto cuesta el vestido "sobrio y elegante" con el que Pamela Díaz enamoró a sus fans

23 ag. 2025 - 17:15 hrs.

Pamela Díaz sabe cómo cautivar a través de su estilo en cada ocasión. Por este el motivo se le considera un ícono de la moda en el país.

En esta ocasión, la conductora compartió en su cuenta de Instagram un look que la llenó de elogios por parte de sus seguidores al ser lindo y sencillo, sin perder su característico toque de elegancia.

El nuevo acierto de estilo de Pamela Díaz

En las fotos que publicó, Pamela Díaz luce un largo vestido rojo que, según la cuenta The Popular Look, es obra de la diseñadora Nicoletta Valentina y tiene un valor de 115.000 pesos.

Instagram @pamefieradiaz

Se trata de una pieza de escote cerrado y mangas cortas, que cae de manera fluida hasta el suelo, brindando un aire sofisticado a la figura de la modelo.

“La Fiera” completó este atuendo con un brazalete y maxi aretes dorados, mientras que su cabello lo llevó suelto y en suaves ondas.

El look de Pamela fue todo un acierto, y así lo comentaron sus fans: “Regia como siempre, guapa”, “Cómo resalta tu figura ese vestido rojo, Pamela, cada día brillas más”, “Qué lindo el vestido, sobrio, elegante, te ves regia”.

