Pamela Leiva apuesta por vibrante conjunto sporty estampado: "La mezcla de colores es todo lo que está bien"
Más allá de su faceta como comediante, Pamela Leiva disfruta compartir en redes contenido relacionado con su vida personal, sus inesperados viajes y los llamativos outfits que suele lucir.
En esta ocasión, la humorista sorprendió a sus seguidores al publicar las fotos de un conjunto sporty chic estampado, que se ajustó a su personalidad extrovertida.
El estampado conjunto sporty de Pame Leiva
Con una sonrisa, Pamela Leiva luce en sus fotos un crop top a juego con un pantalón y una chaqueta deportiva. El conjunto, de una marca nacional, se destaca por su vibrante estampado en tonos morado y blanco.
Zapatillas blancas y una flor amarilla en su cabello fueron los complementos que agregó Leiva a su look, uno que le ganó varios elogios por parte de sus seguidores.
“La mezcla de colores es todo lo que está bien”, destacó una fan sobre el atuendo. Otros usuarios comentaron: “Auténtica, sencilla y hermosa” y “todos los días más bonita que el sol”.
