Pamela Leiva apuesta por vibrante conjunto sporty estampado: "La mezcla de colores es todo lo que está bien"

23 ag. 2025 - 19:00 hrs.

Más allá de su faceta como comediante, Pamela Leiva disfruta compartir en redes contenido relacionado con su vida personal, sus inesperados viajes y los llamativos outfits que suele lucir.

En esta ocasión, la humorista sorprendió a sus seguidores al publicar las fotos de un conjunto sporty chic estampado, que se ajustó a su personalidad extrovertida.

El estampado conjunto sporty de Pame Leiva

Con una sonrisa, Pamela Leiva luce en sus fotos un crop top a juego con un pantalón y una chaqueta deportiva. El conjunto, de una marca nacional, se destaca por su vibrante estampado en tonos morado y blanco.

Instagram @pameleiva

Zapatillas blancas y una flor amarilla en su cabello fueron los complementos que agregó Leiva a su look, uno que le ganó varios elogios por parte de sus seguidores.

“La mezcla de colores es todo lo que está bien”, destacó una fan sobre el atuendo. Otros usuarios comentaron: “Auténtica, sencilla y hermosa” y “todos los días más bonita que el sol”.

