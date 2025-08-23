Maura Rivera gana protagonismo en el verano de Miami con un entallado minivestido naranja

23 ag. 2025 - 21:00 hrs.

El naranja es un color que podría hacer dudar, pero Maura Rivera lo eligió segura de llevar la tonalidad vibrante en la temporada de calor de Miami.

La comunicadora lució un minivestido bajo esta paleta cromática perfecta para el verano. Junto a su esposo, Mark González, disfrutó de una salida especial llevando esta opción favorecedora y elegante.

El versátil minivestido naranja de Maura Rivera

El minivestido naranja tiene una vibra que por sí sola no requiere mayores combinaciones. Maura Rivera irradió energía mientras posaba con este modelo de cortes sencillos, que por su versatilidad puede lucirse tanto en el día como la noche.

La pareja salió a bailar y el vestuario de la anfitriona del programa “Haciendo Patria” no pasó desapercibido, tanto por su color como su diseño.

El minivestido tiene un escote tipo bustier, mientras su figura cobró protagonismo en un entallado que dejó a la vista sus piernas y su estiloso calzado.

Para dar sofisticación a su look, Maura Rivera sumó un par de sandalias negras de tacón alto, con tiras atadas a su tobillo y al empeine, adornadas con cristales brillantes.

