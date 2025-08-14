Maura Rivera conmovida por el logro de su hija Luciana: Su artista favorita la llena de orgullo

14 ag. 2025 - 12:40 hrs.

Maura Rivera ama que su hija Luciana, de 10 años, se incline por el arte, y desde sus historias de Instagram compartió uno de sus más recientes logros: una de sus obras participó en una exposición colectiva en Miami.

La esposa de Mark González a principios del mes de abril celebró la primera década de vida de la consentida de la casa, momento súper especial en el que la homenajeó doblemente, pues con una temática resaltó la pasión por la pintura que cultiva su niña.

El cuadro de la hija de Maura Rivera

Los colores, texturas y formas atrapan la imaginación de la pequeña Luciana González, quien comienza a dar sus primeros pasos en el mundo del arte participando en una exposición de pintura.

Su madre dejó constancia de ese momento al mostrar conmovida y con orgullo la conquista de su hija menor, en una historia de Instagram que selló con un emoji de corazón y otro de lágrimas de emoción.

Foto: Instagram@maurarivera27

La segunda heredera del exfutbolista y la comunicadora se ganó un espacio en una exposición, en la que mostró una obra centrada en una escena submarina, donde una tortuga cobra vida cargada de múltiples colores en tonos marrones y anaranjados.

La pintó en su lecho marino, nadando entre aguas azules y acompañada de peces y un cangrejo, en medio de corales y vegetación. Todos estos elementos están llenos de matices, contrastes en una degradé de tonos.

“Luciana González, 16x20 en acrílico en Canvas”, se lee en la descripción de la obra sin título, que Rivera resaltó con amor, pues refleja el trabajo de su pequeña Luciana, quien ya ensayaba los primeros trazos en los días previos a la celebración de su décimo cumpleaños.

Para esas fechas, Maura publicó una imagen de la niña concentrada en su obra, y el texto "mi artista favorita".

Foto: Instagram@maurarivera27

