Las predicciones de Belén Mora sobre el bebé que esperan Emilia Dides y Sammis Reyes: "La guagua va a..."

14 ag. 2025 - 09:20 hrs.

La noticia de que Emilia Dides espera un hijo junto a su pareja Sammis Reyes sigue dando de qué hablar, especialmente en redes sociales, donde internautas comentan y especulan sobre el futuro bebé.

Aunque la ex Miss Universo Chile apenas está en sus primeras semanas de gestación, ya comenzaron las apuestas sobre cómo será el nuevo integrante de la familia e incluso Belén Mora se sumó a este movimiento.

Las predicciones de Belén Mora sobre el embarazo de Emilia Dides

“La guagua va a medir un metro y va a ser hermosa”, predijo Belén Mora en una historia de Instagram, luego de que un internauta le comentara en una dinámica que Emilia y Sammis serán padres.

Instagram @emiliadides

La actriz -que en febrero dio a luz a Damián, su tercer hijo con Toto Acuña- no dudó en expresar su entusiasmo e incluso se atrevió a adivinar con gran anticipación el sexo del bebé: “Yo creo que es niñito varón”, mencionó.

Estas apuestas de la comediante reflejan, sin dudas, la curiosidad y emoción que la dulce espera de Emilia Dides y su pololo despiertan, tanto en el mundo del espectáculo como entre los fanáticos de la pareja.

Instagram @belenaza_

