"¡Cómo has crecido, hijo mío!": María Jimena Pereyra comparte emotivas imágenes de su esposa y su bebé

María Jimena Pereyra abrió su corazón con un emotivo mensaje para su esposa Tania García y su hijo Teodoro, donde la cantante confesó que ellos son su mayor sueño hecho realidad.

La pareja, con más de 10 años de relación, suele compartir parte de su vida privada con románticas postales, así como los momentos familiares con el pequeño de un año, cuyo crecimiento mostraron con orgullo.

Así ha crecido el bebé de María Jimena Pereyra

Teodoro nació en abril de 2024 y a sus 16 meses de vida, el hijo de la cantante argentina ya camina y juega feliz en el parque, tal y como lo mostró la artista en sus historias de Instagram.

"¡Cómo has crecido, hijo mío! Te amo con toda mi alma", escribió sobre un video del pequeño en una fiesta de cumpleaños.

La dedicatoria de María Jimena para su esposa e hijo

Días atrás la artista publicó otro video, en el que refleja el profundo amor que siente por su pareja e hijo, al resumir en distintas postales su relación y maternidad.

“Esta es mi familia. Quizás se los digo a diario, y se los demuestro en cada gesto, y lo seguiré haciendo. Son todo lo que soñé en la vida, nada más importa, los amo con toda mi alma”, escribió en la descripción del post.

Cabe recordar que semanas atrás Pereyra narró la lucha que atravesaron ambas por tener a su primer hijo, quien desde su nacimiento se convirtió en el motor de sus vidas.

