"No me preocupo ni yo": La ingeniosa respuesta de Pedro Ruminot para defender a Alison Mandel de las críticas

13 ag. 2025 - 16:30 hrs.

A través de sus redes sociales, Alison Mandel publicó un gracioso intercambio entre Pedro Ruminot y un seguidor que la criticó.

Todo comenzó cuando la humorista publicó un extracto de su última rutina, en la cual habló sobre el concierto de Karol G.

"Éramos un grupo de mujeres despechadísimas. Ahora, el tema es que yo no estoy despechada, pero en ese momento, en esa noche, yo me sumé a ustedes", expresaba la comediante en el video.

La respuesta de Pedro Ruminot

En la publicación anterior, Alison Mandel recibió varios comentarios, pero uno negativo llamó su atención: "Lo único malo de la Alison es que su humor se basa en burlarse del esposo, no es un chiste ni dos, es toda la rutina".

Rápidamente, Pedro Ruminot salió en defensa de su esposa y fiel a su estilo, le respondió con palabras bastante hilarantes.

"No me preocupo ni yo y te vienes a meter tú, experto en stand up salió ahora", escribió el comediante.

