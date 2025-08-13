Con el Lago de Como de fondo: María Alberó y Mía Zamorano visten de blanco en el cumpleaños de Javier Zanetti

13 ag. 2025 - 13:00 hrs.

Iván Zamorano, su esposa María Alberó y su hija Mía Zamorano, destacaron entre las personalidades que asistieron a la fiesta de cumpleaños número 52 de Javier Zanetti.

El exfutbolista argentinocelebró una nueva vuelta al sol en un exclusivo evento organizado en Lago de Como, un destino italiano famoso por sus espectaculares vistas y su ambiente de ensueño. Alberó y su hija optaron por elegantes atuendos blancos, que contrastaron con el impresionante paisaje.

María Alberó y Mía Zamorano visten de blanco en fiesta de Javier Zanetti

En un post de Instagram, María compartió algunas fotos en las que se detalla su look: un vestido de encaje blanco que acentuaba su figura, gracias al corte peplum en la cintura y la parte superior con tirantes delicados.

La modelo y presentadora de televisión mantuvo su cabello suelto y como accesorios usó un reloj plateado, anillos dorados y unos pequeños aros.

Por su parte, Mía Zamorano luce en las postales del cumpleaños del gran amigo de su papá un mini vestido blanco de escote recto, un diseño juvenil que resaltó principalmente sus piernas.

La estudiante combinó su ligero look con sandalias de taco cuña en color blanco, una tobillera y accesorios dorados, mientras que llevó su cabello semirecogido. De esta forma, ambas presumieron de su estilo único en un lugar mágico como Lago de Como.

