"Celebrando...": Raquel Argandoña publicó enigmática foto en un avión con mensaje que generó teorías

14 ag. 2025 - 11:00 hrs.

A través de sus redes sociales, Raquel Argandoña publicó una enigmática foto en un avión con un mensaje que dejó varias teorías.

Según lo que se pudo ver, la animadora de televisión emprendió un nuevo viaje, con destino desconocido y en el sector de business, es decir, en clase preferente.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las palabras que adjuntó la mamá de Kel Calderón: "Celebrando lo que se viene".



Los viajes de Raquel Argandoña

Para Raquel Argandoña no es raro viajar, de hecho, uno de sus trabajos principales es colaborar con marcas que principalmente tienen eventos en el extranjero.

Durante los últimos meses, la presentadora ha visitado lugares como África, Aruba, China en términos internacionales y Bahía Inglesa, Iquique y Puerto Varas en Chile.

