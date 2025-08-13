"La jefa está de regreso": Marité Matus y Arturo Vidal se reúnen para especial proyecto y las redes explotan

13 ag. 2025 - 17:30 hrs.

La mediática separación de Marité Matus y Camilo Huerta se tomó los portales de espectáculos durante las últimas semanas. Sin embargo, esta situación no detendrá a una mujer como ella para seguir adelante con sus proyectos personales.

Precisamente, uno de los proyectos en los que está involucrada tiene que ver con su expareja y padre de sus hijos, Arturo Vidal, quien está pronto a lanzar su marca de ropa urbana.

Se trata de la marca "AV Streetwear", la cual surge de las iniciales del futbolista de Colo-Colo, donde se buscará combinar la tendencia con el estilo urbano predominante en la moda.

Marité Matus y Arturo Vidal trabajan juntos

En un reel que publicaron en Instagram se puede ver al equipo creativo revisando lo último en tendencias de la moda para lanzar productos acorde a lo que pide el público.

Fue durante este video que los seguidores y seguidoras de Vidal se llevaron la sorpresa, al ver a Marité siendo parte de este equipo creativo, confirmando así que la relación entre ambos se recuperó por el bien de sus hijos.

Cabe destacar que en la caja de comentarios del video, los usuarios comentaron con mucha felicidad que estaban contentos de ver al "King" ayudando a su expareja tras los complejos momentos que ha vivido en las últimas semanas.

"El jefe necesita de una buena jefa"; "Aunque se hayan divorciado por la ley, hay un vínculo que jamás podrán desarmar, serán familia forever (por siempre)"; y "La jefa está de regreso, señores", fueron algunos de los comentarios.

