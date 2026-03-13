"Ahora vas a conocerme": Luis Emilio lanzará dura amenaza a Joaquín en el capítulo 253 de EJDO

13 mar. 2026 - 17:35 hrs.

En el avance del capítulo 253 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) será llevado por Félix (Matías Schudeck) hasta un lugar desconocido, donde lo tendrá retenido.

Ante la llegada de Luis Emilio (Alejandro Trejo), el joven empresario le pedirá perdón por haberlo amenazado, asegurándole que jamás haría algo en su contra.

"La cagu… Me equivoqué, usted me conoce y jamás sería capaz de hacerle algo a usted, pero estaba desesperado por todo lo que está pasando con la Ignacia”, expresará con profundo temor.

Mega

La advertencia de Luis Emilio

Será en dicho momento en que el padre de Clemente (Pipo Gormaz) le dirá que se equivocó en empezar a extorsionarlo y amenazarlo.

En ese mismo instante y sin titubeos, le dará una dura advertencia a Joaquín: "Te salió el tiro por la culata, mira que yo no me bajo los pantalones por dos chauchas, no soy ninguna de tus putitas. Soy Luis Emilio Walker y ahora vas a empezar a conocerme, pendejo de mierd…".