"Por fin está orgulloso de mí": Ignacia Michelson conmueve tras coronarse Miss Universo Santiago

28 abr. 2026 - 18:00 hrs.

Ignacia Michelson se convirtió el último fin de semana en la nueva Miss Universo Santiago. La exchica reality compitió contra otras figuras del espectáculo, entre ellas, Alessia Traverso.

Tras imponerse en el certamen, entregó un emotivo discurso donde reconoció no ser el perfil preferido para este tipo de concursos y que "he cometido errores", pero que es posible reconstruirse todas las veces que se quiera.

Las palabras de Michelson repercutieron en redes sociales, donde usuarias dijeron haberse sentido identificadas con ellas y completamente orgullosas por el logro.

Instagram @lamichelson11

Pero si hablamos de orgullo y felicitaciones, hubo una que caló hondo en el corazón de la también DJ.

La emoción del papá de Ignacia Michelson

Según explicó en su cuenta de Instagram, su padre tuvo una especial reacción al saber que se coronó como Miss Universo Santiago.

"Busqué durante años la aprobación de mi papá. Quería demostrarle que aunque eligiera un camino distinto al que él soñaba para mí, también podía irme bien", partió diciendo.

Tras ello, reconoció que, luego de tanto esfuerzo, "lágrimas, trabajo y fe, por fin está orgulloso de mí… y yo también lo estoy de mí misma".

Apuntó que alzarse como candidata al Miss Universo Chile 2026 "me enseñó algo invaluable: al final, uno tiene que seguir su propio camino. Los sueños sí se cumplen cuando te atreves a creer en ti, incluso cuando nadie más lo hace al principio".

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