Wilma González reveló que su hijo se cambiará el apellido: Adoptará el de Gonzalo Egas

28 abr. 2026 - 18:30 hrs.

La modelo Wilma González confesó que pronto su hijo Noah dejará de ocupar el apellido Echegaray, perteneciente a su padre biológico, y tomará el de Gonzalo Egas como propio, ya que él ha sido la figura paterna en su vida.

Precisamente, Wilma conversó con el medio TiempoX, donde se le preguntó cómo iba con el tema de la adopción de Noah por parte de Gonzalo.

Ante esto, la española declaró: "A Noah lo reconoció Gustavo, que es el progenitor argentino; entonces tiene el apellido de Gustavo y para que una adopción sea efectiva, igual es complejo porque hay que entrar en un montón de juicios. Es bastante difícil...".

Hijo de Wilma González se cambiará apellido

En esa línea, explicó que hace unos años llamó a Gustavo y le explicó la situación, aunque no fue fácil, ya que en ese momento ella ya estaba con Nicolás, y tenía que dar a entender al argentino que era una expareja quien se haría cargo de Noah.

"Entonces le dije la posibilidad de cambiarle el apellido porque a Noah le incomodaba, o sea, le incomoda. De hecho, a día de hoy, cuando vamos a algo así, no sé, renovar el pasaporte: Noah Echegaray, se le cambia la cara; a nivel ministerial le tienen que poner Echegaray porque es su nombre, pero el diploma cuando salió de octavo pusieron Egas", comentó.

Dicho esto, afirmó que "ahora sí le vamos a cambiar el apellido, pero el del carnet, que eso se puede hacer y ya con su edad él lo puede pedir, y la próxima cédula que tenga va a decir Egas, pero claro, a la hora de viajar y todo es Echegaray".

Asimismo, Wilma recalcó que Gustavo ha sido muy racional en esta historia, ya que "no ha aportado", pero tampoco ha interferido en las decisiones que ella ha tomado, lo cual respeta mucho.

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