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¿Se acabó el amor? Estas fueron las contundentes palabras de Pamela Díaz sobre su relación con Felipe Kast Pamela Diaz y Felipe Kast

¿Se acabó el amor? Estas fueron las contundentes palabras de Pamela Díaz sobre su relación con Felipe Kast

  • Por Agustín Brun

Pamela Díaz sorprendió al confirmar el fin de su relación con Felipe Kast, poniendo término a las especulaciones que circulaban desde hace varias semanas sobre un posible quiebre entre ambos.

La animadora abordó el tema durante una conversación en el programa de streaming Mañana te cuento, donde analizaron un video viral que la mostraba junto al senador. Fue en ese contexto cuando decidió aclarar públicamente su situación sentimental.

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Estoy soltera… Está todo bien en mi vida”, señaló la conductora de Hay que decirlo, confirmando que la relación llegó a su fin.

Si bien sus palabras fueron interpretadas como la confirmación definitiva del quiebre, Díaz evitó profundizar en los motivos de la separación y no entregó mayores detalles sobre el término de la historia de amor.

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De esta forma, la comunicadora vuelve a la soltería tras una relación que comenzó a fines de 2024 y que, a diferencia de otros romances que protagonizó, mantuvo con un perfil mucho más reservado y alejado de la exposición pública.

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