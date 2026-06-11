Es la segunda vertical de MegaShorts ¿Cuándo y a qué hora se estrena Sofía en Peligro?
Ya no queda nada para el gran estreno de Sofía en Peligro, la segunda teleserie vertical de Megashorts, que estará cargada de tensión e intriga.
Esta historia de crimen y suspenso cuenta con un elenco de lujo encabezado por Jorge Arecheta, Francisca Walker y Alejandra Fosalba.
La trama de la producción gira en torno a una investigación donde nadie parece decir toda la verdad.
¿Cuándo y a qué hora se estrena Sofía en Peligro?
El estreno de la segunda teleserie vertical de Mega, Sofía en Peligro, será este lunes 22 de julio desde las 19:00 horas.
La producción podrá verse exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega.