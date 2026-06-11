Es la segunda vertical de MegaShorts ¿Cuándo y a qué hora se estrena Sofía en Peligro?

11 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Ya no queda nada para el gran estreno de Sofía en Peligro, la segunda teleserie vertical de Megashorts, que estará cargada de tensión e intriga.

Esta historia de crimen y suspenso cuenta con un elenco de lujo encabezado por Jorge Arecheta, Francisca Walker y Alejandra Fosalba.

La trama de la producción gira en torno a una investigación donde nadie parece decir toda la verdad.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Sofía en Peligro?

El estreno de la segunda teleserie vertical de Mega, Sofía en Peligro, será este lunes 22 de julio desde las 19:00 horas.

La producción podrá verse exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega.

Todo sobre Sofía en peligro