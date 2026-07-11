"Un elenco hermoso": Fernanda Finsterbusch muestra la grabación de las primeras escenas de Prohibida Obsesión

11 jul. 2026 - 14:00 hrs.

La nueva teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, está preparando los motores para salir al aire y conquistarte con su trama que de seguro te mantendrá al borde del asiento.

Por lo mismo, decidimos seguir a Fernanda Finsterbusch, actriz que interpretará a Bárbara en la teleserie, durante la grabación de las escenas para el primer capítulo de Prohibido Obsesión.

"Estoy muy dispuesta y estoy muy entretenida porque la historia está buena. A mí me ha servido muchísimo trabajar con todo este elenco hermoso de gente tan talentosa que lleva tantos años también en esto, y eso se nota", dijo Fernanda, mientras recorría el set.

Fernanda Finsterbusch nos acompaña en el primer capítulo

En esa línea, agregó que "yo también veo que la facilidad que ellos tienen para verse en el set es enorme. Entonces, yo estoy como una esponjita tratando de aprender todo en tiempo récord".

Prohibida Obsesión

Enseguida, la actriz explicó que esta teleserie es demasiado importante para ella y le ha puesto mucho cariño, ya que cabe destacar que es su primer rol protagónico en las producciones de Mega.

"Se viene estreno, y le hemos puesto mucho amor, mucho trabajo, así que la tienen que ver. Si no, ¿para qué? Esto y muchísimo más en Prohibida Obsesión; no se la pueden perder", cerró Fernanda.

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