Así lucirán los protagonistas de Prohibida Obsesión: El elenco adelanta sus personajes

04 jul. 2026 - 19:30 hrs.

Cada vez falta menos para el estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega. En la antesala de su debut, parte del elenco mostró los looks que lucirán sus personajes y reveló cómo fue el trabajo de caracterización para dar vida a esta nueva historia.

Los actores participaron en la tradicional revisión de vestuario, instancia en la que el equipo de producción define cada detalle de la imagen que tendrán los personajes durante la teleserie.

Elenco de Prohibida Obsesión adelantó los looks de sus personajes

Lorena Capetillo explicó en qué consiste este proceso y destacó el minucioso trabajo que existe detrás de cada propuesta visual.

Prohibida Obsesión / MEGA

"Se le llama pasarela a la revisión de look de cada uno de los personajes. Pasan por pantalla para ver, obviamente, qué es lo que ustedes verán después en casa. Está súper aprobado, desde los colores, desde la composición total", comentó.

Por su parte, Celine Reymond reveló que incluso tuvo que realizar un importante cambio de imagen para interpretar a Viviana. "Me tiñeron el pelo y yo me estaba dejando mis canas, soy canosa desde los 26, 20 años que me tiño", contó la actriz.

En tanto, Nicolás Poblete adelantó cómo será el estilo de Gaspar, un personaje que combinará la elegancia con un look más relajado. "Veo un muchacho taquillero, que le gustan los elementos básicos. Esta es una situación más sport, pero también le gusta vestirse muy elegante", señaló.

Finalmente, Mónica Godoy explicó que su personaje estará siempre pendiente de las últimas tendencias."Mi personaje siempre está muy a la moda. Entonces, tiene el jeans tendencia en el momento, o sea, el corte de la chaqueta del momento y todas esas cosas", concluyó.

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