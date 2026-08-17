La Baronesa - Capítulo 1: Una apuesta pone en jaque a Aurora

17 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el primer capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) es una destacada empresaria con un restaurante y cabeza de una familia que parece tenerlo todo.

Sin embargo, su destino cambia repentinamente cuando Javier (Simón Pesutic) la lleva al límite durante unas apuestas, exprimiendo al máximo la ludopatía de Aurora y quedándose con su casa.

Aurora, desesperada, quiere volver a jugar otra mano para recuperar todo lo que perdió. No obstante, Javier parece tener otra idea en mente.

La Baronesa / MEGA

La familia se quiebra

Por otra parte, Antonio (Carlos Díaz), hijo de Aurora, está casado con Clara (Lorena Bosch) y parecen estar batallando contra el desgaste de una relación de años, con hijos de por medio y mucha carga laboral.

Ante esto, Clara organiza una escapada de una noche, pero esta no termina de la forma que ella espera y se quiebra ante su mejor amiga, Francesca (Katyna Huberman), afirmando que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó entre ambos.

De igual forma, Emilia (Octavia Bernasconi) tiene una relación de años y muy feliz con Nicolás (Andrew Bargsted), llegando al compromiso. No obstante, Javier quiere estar con la joven a toda costa.