La Baronesa - Capítulo 29: Antonio quiere distancia

25 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) fue a la casa de los Márquez, dispuesto a aclarar sus problemas con Antonio (Carlos Díaz) porque siente que hay algo más en la frialdad de su amante.

El atentado contra Samuel (Francisco Ossa) en el que se vio envuelta Clara (Lorena Bosch) marcó una brecha entre los dos, al punto en que el abogado le pidió no ir a la comida familiar con la familia Toledo.

A la mañana siguiente, Antonio fue al departamento del doctor Insulza y dijo algo insospechado tras 30 años juntos contra viento y marea: lo mejor sería tomarse un tiempo en la relación.

La Baronesa / Mega

Los sueños de Clara

Clara visitó a Francesca (Katyna Huberman) porque necesita su consejo como terapeuta. La pasada noche no dejó de soñar con Samuel y se lamenta terriblemente al respecto.

En sus ensoñaciones, está en una situación íntima con su consuegro, sintiéndose como nunca antes se ha sentido con su propio marido. Francesca la tranquilizó e hizo recordar que la comida con los Toledo es la instancia para preocuparse por Emilia (Octavia Bernasconi), en lugar de dar paso a una preocupación.