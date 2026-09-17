La Baronesa - Capítulo 24: León y Antonio ejecutan su plan
En este capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se acerca a León (César Caillet) para saber cómo va su plan para deshacerse de Samuel (Francisco Ossa).
El ginecólogo afirma a Antonio que todo está listo y pronto se ejecutará. Es así como Samuel, quien justo llevaba a Clara (Lorena Bosch) en su vehículo, sufre una violenta encerrona.
Y es que Clara había ido a conversar con Samuel para pedir perdón por todo lo que pasó con León, afirmando que se trataba de alguien a quien ella consideraba un hermano.
Aurora se cansó de Daniel
Por otra parte, Daniel (Francisco Reyes Cristi) otra vez llegó tarde al Doña Aurora por estar con Francesca (Katyna Huberman).
A raíz de esto, Aurora (Loreto Valenzuela) puso un alto a sus ausencias y lo amenazó: si esto se vuelve a repetir, tendrá que despedirlo.
Finalmente, Paula (Francisca Armstrong) descubrió un íntimo objeto de su hermano en la cama de Francesca y alcanzó a sacarlo antes de que Nicolás (Andrew Bargsted) lo viera.Ve el capítulo en
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La Baronesa - Capítulo 23: El lado oscuro de Daniel
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La Baronesa - Capítulo 22: Las sospechas de Francesca
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La Baronesa - Capítulo 21: Javier quiere contar la verdad
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La Baronesa - Capítulo 20: Clara comienza a cambiar
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La Baronesa - Capítulo 19: "No me busques más"
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La Baronesa - Capítulo 18: La trampa de Paula