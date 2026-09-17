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La Baronesa - Capítulo 24: León y Antonio ejecutan su plan

  • Por Mega

En este capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se acerca a León (César Caillet) para saber cómo va su plan para deshacerse de Samuel (Francisco Ossa). 

El ginecólogo afirma a Antonio que todo está listo y pronto se ejecutará. Es así como Samuel, quien justo llevaba a Clara (Lorena Bosch) en su vehículo, sufre una violenta encerrona. 

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Y es que Clara había ido a conversar con Samuel para pedir perdón por todo lo que pasó con León, afirmando que se trataba de alguien a quien ella consideraba un hermano. 

Aurora
La Baronesa / MEGA

Aurora se cansó de Daniel

Por otra parte, Daniel (Francisco Reyes Cristi) otra vez llegó tarde al Doña Aurora por estar con Francesca (Katyna Huberman).

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A raíz de esto, Aurora (Loreto Valenzuela) puso un alto a sus ausencias y lo amenazó: si esto se vuelve a repetir, tendrá que despedirlo. 

Finalmente, Paula (Francisca Armstrong) descubrió un íntimo objeto de su hermano en la cama de Francesca y alcanzó a sacarlo antes de que Nicolás (Andrew Bargsted) lo viera. 

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