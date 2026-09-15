La Baronesa - Capítulo 22: Las sospechas de Francesca

15 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, la noche de fiesta terminó con Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) en el departamento, mientras que Clara (Lorena Bosch) y Francesca (Katyna Huberman) durmieron en la casa de la terapeuta.

A la mañana siguiente, las dos amigas conversaron sobre León y cómo, tras muchos años de conocerlo, nunca lo han visto con una pareja.

Francesca intentó conquistarlo, pero bajó los brazos después de ser rechazada por el médico. De hecho, siempre sospechó que León era homosexual, pero Clara descartó esa idea porque Antonio se lo habría dicho.

La Baronesa / Mega

Samuel pierde el control

Samuel (Francisco Ossa) no quiere que Andrea (Catalina Guerra) se siga atendiendo con León y como no pudo convercerla a ella de ir con otro especialista, decidió ir él mismo hasta la consulta del doctor Insulza.

Sin esperar a una conversación civilizada, tomó a León de la camisa y lo amenazó para que se alejara de su esposa. Para su mala suerte, Aurora (Loreto Valenzuela) entró a la sala y los descubrió en medio de su pelea.