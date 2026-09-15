Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Va a dejar de ser un problema": León prometerá encargarse de Samuel en el capítulo 23 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 23 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) irá a la consulta de León (César Caillet) tras enterarse de la pelea con Samuel (Francisco Ossa) y la aparición de su madre en el momento menos oportuno.

"Todos acá sabemos que los celos no tienen nada que ver. Este tipo me quiere alejado de su mujer porque sabe perfectamente lo que le hicimos a Clara", reflexionará el ginecólogo. 

Lo más visto de La Baronesa

El plan de León

Antonio se molestará con su esposa por involucrarse en el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi), en lugar de intentar deshacer el compromiso como habían acordado previamente.

Ir a la siguiente nota
La Baronesa / Mega

Sin embargo, hay otro problema adicional: Aurora Valdés (Loreto Valenzuela).

"Lo que más me preocupa de todo esto es que tu mamá ya sabe que algo pasa y, conociéndola, obviamente no se va a quedar tranquila hasta que sepa qué mier... es. Yo me encargo. Samuel Toledo va a dejar de ser un problema muy pronto", prometerá León.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto