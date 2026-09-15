Así será la llorada e inesperada renuncia de Ludmila Ksenofontova a Volverías con tu ex? 2

15 sept. 2026 - 11:10 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se vivirá el capítulo más explosivo y desgarrador hasta ahora. Varios golpes remecerán la casa para siempre: la renuncia de Ludmila Ksenofontova y la visita sin filtro de Oriana Marzoli.

El capítulo comenzará con una noticia que paralizará el resort. Ludmila Ksenofontova reunirá a todos sus compañeros en el living para comunicar su irremediable renuncia al reality: "Todos saben lo que ha pasado en todo el tiempo desde que entré. Tengo que ir a la casa a resolver algo y los tengo que dejar, aunque no quiera. No sé si vuelva, lo veo muy difícil. (Son motivos personales) No lo voy a decir".

La reacción será inmediata. Austin Palao, Nicole Moreno, Bárbara Córdoba, Camila Nash, Rai Cerda y el resto le dedicarán palabras de apoyo por lo que deberá enfrentar afuera, pero será Kaoto quien se quebrará por completo: "Me da una pena profunda que te vayas, he llorado todo, pero en secreto, porque no me gusta que me vean llorar, pero tú me has visto… Desearte toda la suerte del mundo afuera, sé que vas a solucionar todo, no va a ser fácil pero ya has salido de peores", dirá mientras la casa se llenará de llanto.

Volverías con tu ex? 2

Minutos después, los animadores Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez entrarán para conversar en privado con Ludmila.

"Tengo pena, pero también felicidad porque sé que voy a ver a mis niños y ya ha pasado mucho tiempo, los extraño mucho, me emociona que puedo verlos pronto. Me da pena irme, me gustaría seguir", confesará ella.

Pero Julio le dejará la puerta abierta: "Te queremos extender una invitación, que, si puedes solucionar esos temas personales, en un tiempo, estarán las puertas abiertas de la casa para que vuelvas a vivir esta experiencia". Ludmila lo considerará y dejará una frase potente sobre su futuro: "Siempre hay oportunidades en la vida, y siento que esta no es la última, a todo le encuentro el lado bueno y si esto pasa es por algo, no malo, por algo bueno. Y muchos me preguntan por mi relación con Kaoto, pero yo digo, no me quiero casar, yo ya me casé, ya tuve hijos".

Rodríguez también le preguntará sobre Álvaro Ballero: "Me interesa retomar lo de Álvaro, porque mucha gente puede pensar que tú te estás yendo para buscarlo o para reconciliarte…". La rusa será tajante: "Claramente no voy a buscar a Álvaro, pero necesitamos, como papás de las niñas y como expareja, hablar y acá no se puede hablar algunas cosas, entonces necesito resolver varias cositas que desde acá no se puede hacer", y dejará en claro que no volverá con Ballero.

La llegada de Oriana Marzoli

A la mañana siguiente, la calma se acabará. Un auto rosado llegará al resort y de él bajará la siempre polémica Oriana Marzoli, dispuesta a incendiarlo todo.

Su primera víctima será Rai Cerda: "Rai querido, ven acá a saludarme, tanto que me escribes por Instagram", dirá al bajarse, para luego subirle la polera y lanzar: "Tú no estabas así cuando nos besamos". Luego irá contra Nicole Moreno: "Hola Luli, ¿tregua o no tregua? ¿Ya aprendiste lo que significaba?". "Ridícula, qué estúpida", reaccionará Faloon al escucharla. También encarará a Austin Palao: “Uy Austin, después de que me vetaste de la boda de tu hermano", a lo que él lo desmentirá. Al saludar a Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba, ambas se darán media vuelta y entrarán a la casa. "Qué ordinaria, la ordinariez da igual que pasen los años, eso se tiene en el ADN", rematará Oriana.

El enfrentamiento más tenso será con la trasandina. La española le quitará la Barbie que le regalaron en una actividad a su enemiga: "Antes que anda, qué te pasa, ordinaria, poniéndome encima de tu cama, ¿acaso te he dado el permiso? Esto no puede estar en tu cama, me lo quedo yo". Bárbara la seguirá para recuperar la muñeca y le lanzará agua. "Intimidación no. Compórtate, no empieces con las agresiones", le advertirá Oriana antes de dejar la muñeca en el patio.

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