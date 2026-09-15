Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Oriana Marzoli llegará a Volverías con tu ex? 2 y disparará contra varios de los participantes

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llegará a la casona a remecer la convivencia de todos.

La polémica "reina de los realities" ingresará al resort en un espectacular auto rosado y Luis Mateucci será el primero en correr a saludarla. 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Tras lo anterior, la española saludará a Rai Cerda y dirá "tanto que me escribes por Instagram", provocando el profundo enojo de Faloon Larraguibel.

Posteriormente, Oriana Marzoli conversará con Nicole Moreno por su "tregua", le dirá a Austin Palao que la vetó de la boda de su hermano y  tendrá un tenso cruce con Bárbara Córdoba.

Volverías con tu ex? 2

La noticia que dará Ludmila Ksenofontova

Las sorpresas no cesarán en la casona y Ludmila Ksenofontova juntará a todos sus compañeros para contarles que se irá del reality.

Ir a la siguiente nota

"Todos saben lo que ha pasado en el tiempo desde que entré, tengo que ir a la casa a resolver algo, no sé si vuelva, es muy difícil", expresará, dejando a todos impactados y muy tristes.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto