"Tengo que ir a la casa...": Ludmila Ksenofontova decidirá dejar Volverías con tu ex? 2 por fuerte razón

15 sept. 2026 - 00:37 hrs.

En el avance del capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova tomará una inesperada e impactante decisión que cambiará su futuro en el encierro.

La patinadora les pedirá a todos sus compañeros que se junten en el living, pues tiene una información muy importante que entregarles.

"Todos saben lo que ha pasado en el tiempo desde que entré, tengo que ir a la casa a resolver algo, no sé si vuelva, es muy difícil", expresará bastante emocionada.

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Kaoto

Tras lo anterior, todos los participantes irán a dejar a Ludmila Ksenofontova a la entrada de la casa y cuando esté a solas, Kaoto llorará desconsoladamente.

La anterior no será la única sorpresa, pues ingresará un auto rosado y de él se bajará Oriana Marzoli, quien disparará contra varios de los famosos.