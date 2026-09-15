Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 60: Manuel González y Noelia Márquez perdieron el duelo de eliminación
En el capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez llegó a la casona para animar una entretenida actividad llamada "silla caliente".
En la dinámica, varios de los participantes pusieron en aprietos a Ludmila Ksenofontova y le consultaron sobre su relación amorosa con Álvaro Ballero y si creía que era una "obesesión".
También, Faloon Larraguibel fue interpelada sobre su romance con Rai Cerda y Luis Mateucci se mostró muy interesado en complicarlos con sus preguntas.
La confesión de Nicole Moreno
En esa misma situación, Nicole Moreno confesó que le dolió la traición de Camila Nash, al involucrarse sentimentalmente con Manuel González y ella le pidió disculpas.
Por otro lado, se realizó un nuevo duelo de eliminación donde se enfrentaron dos parejas, los europeos y la influencer junto a Tom Brusse.
La competencia estuvo bastante apretada pero Manuel González y Noelia Márquez perdieron. El español fue el encargado de decidir y optó por olvido, dejando fuera del reality a su compañera.
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