Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 60: Manuel González y Noelia Márquez perdieron el duelo de eliminación

15 sept. 2026 - 00:27 hrs.

En el capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez llegó a la casona para animar una entretenida actividad llamada "silla caliente".

En la dinámica, varios de los participantes pusieron en aprietos a Ludmila Ksenofontova y le consultaron sobre su relación amorosa con Álvaro Ballero y si creía que era una "obesesión".

También, Faloon Larraguibel fue interpelada sobre su romance con Rai Cerda y Luis Mateucci se mostró muy interesado en complicarlos con sus preguntas.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Nicole Moreno

En esa misma situación, Nicole Moreno confesó que le dolió la traición de Camila Nash, al involucrarse sentimentalmente con Manuel González y ella le pidió disculpas.

Por otro lado, se realizó un nuevo duelo de eliminación donde se enfrentaron dos parejas, los europeos y la influencer junto a Tom Brusse.

La competencia estuvo bastante apretada pero Manuel González y Noelia Márquez perdieron. El español fue el encargado de decidir y optó por olvido, dejando fuera del reality a su compañera.