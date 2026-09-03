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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 54: Manuel González y Noelia Márquez son los nuevos participantes Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 54: Manuel González y Noelia Márquez son los nuevos participantes

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, los conflictos entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda no cesan y continuaron conversando sobre las situaciones que los llevaron al quiebre.

La comunicadora, bastante emocionada, le recalcó a su expareja que sufrió mucho cuando se separaron, mientras que él le aseguró que podían darse una nueva oportunidad.

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Una alarma sonó en la casona y todos salieron al patio. De pronto, ingresó un auto del cual se bajó Manuel González, el nuevo participante.

Volverías con tu ex? 2

El reencuentro de una expareja

Posteriormente, entró otro vehículo al resort y Noelia Márquez descendió, dejando al español completamente sorprendido.

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El reencuentro entre la expareja fue bastante tenso y no dudaron en lanzarse varias indirectas sobre las razones de su término. 

Finalmente, se generó una situación donde Luis Mateucci aseguró estar soltero, desatando el enojo de Flavia Laos, quien inmediatamente se presentó con el nuevo chico.

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