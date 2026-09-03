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¡En un romántico baile! Así será el primer beso de Faloon Larraguibel y Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, los participantes protagonizarán románticos bailes, en el marco de una entretenida dinámica.

Faloon Larraguibel y Rai Cerda harán dupla y demostrarán todo su talento artístico, para poder ganar la competencia.

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Pero lo que llamará la atención de todos será el beso que se darán la comunicadora y el ingeniero, el cual estará lleno de pasión.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Flavia Laos

En esa misma actividad, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba protagonizarán una tensa situación, mientras ambas bailaban con Austin Palao.

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Finalmente, Flavia Laos se acercará a Faloon Larraguibel para decirle lo que ocurrió entre ella y Rai Cerda, dejándola muy enojada.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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