¿Se conocen? Antonio y Samuel tendrán incómoda reacción al saludarse en el capítulo 14 de La Baronesa

02 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 14 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) volverá a su casa para organizar la cena que se llevará a cabo esa misma noche; los Márquez los visitarán para conocerlos oficialmente.

Samuel (Francisco Ossa) estará de acuerdo, pero al menos querrá conocer los nombres de sus nuevos consuegros. "Él se llama Antonio y la mamá se llama Clara", le responderá su esposa y él se quedará de piedra al escucharlo.

El reencuentro

Finalmente, la noche caerá y Aurora (Loreto Valenzuela) y su familia llegarán a cumplir con esta formalidad previa al matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).

La Baronesa / Mega

Antonio (Carlos Díaz) y Samuel se reconocerán y se mirarán con incomodidad, pero cuando Clara (Lorena Bosch) salude al padre del novio, él no sabrá cómo reaccionar.

¿En qué circunstancias se conocieron Antonio y Samuel como para sentir tanta inquietud?