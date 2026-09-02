"Fuiste mi musa inspiradora": Daniel se la jugará y besará a Francesca en el capítulo 14 de La Baronesa
En el avance del capítulo 14 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) siempre ha sentido una irresistible atracción por Francesca (Katyna Huberman), pero sabía que era un amor imposible: ella es la mejor amiga de su mamá y se iba a convertir en la suegra de Emilia (Octavia Bernasconi).
Sin embargo, sus compañeros de cocina lo animaron a tomar la iniciativa. Ya no era un adolescente enamorado, sino un hombre hecho y derecho.
Una confesión tras un par de copas
Los dos se hicieron compañía en el restaurante cuando explotó la bomba del matrimonio entre Emilia y un completo desconocido y en la casa de la terapeuta, Daniel aprovechó su oportunidad.Ir a la siguiente nota
"Tú, para mí hoy tú fuiste mi mi musa inspiradora", confesará.
Y acercándose lentamente a tocarle el pelo, el hijo de Clara (Lorena Bosch) besará a Francesca.Ve el capítulo en