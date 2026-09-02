"Fuiste mi musa inspiradora": Daniel se la jugará y besará a Francesca en el capítulo 14 de La Baronesa

02 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 14 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) siempre ha sentido una irresistible atracción por Francesca (Katyna Huberman), pero sabía que era un amor imposible: ella es la mejor amiga de su mamá y se iba a convertir en la suegra de Emilia (Octavia Bernasconi).

Sin embargo, sus compañeros de cocina lo animaron a tomar la iniciativa. Ya no era un adolescente enamorado, sino un hombre hecho y derecho.

Una confesión tras un par de copas

Los dos se hicieron compañía en el restaurante cuando explotó la bomba del matrimonio entre Emilia y un completo desconocido y en la casa de la terapeuta, Daniel aprovechó su oportunidad.

La Baronesa / Mega

"Tú, para mí hoy tú fuiste mi mi musa inspiradora", confesará.

Y acercándose lentamente a tocarle el pelo, el hijo de Clara (Lorena Bosch) besará a Francesca.