La Baronesa - Capítulo 13: Antonio no sabe ser padre
En este capítulo de La Baronesa, la conmoción entre Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) dejó en evidencia las limitaciones de Antonio (Carlos Díaz) como padre.
Mientras Clara (Lorena Bosch) intentaba mediar entre sus hijas y encontrar una explicación al repentino anuncio de matrimonio con un desconocido, su esposo solo quería una excusa para salir de la casa y dejar que las cosas se arreglen por sí mismas.
Sin embargo, con León (César Caillet) se sinceró al respecto. El abogado nunca quiso ser padre y se vio obligado a tener hijos por presión familiar.Ir a la siguiente nota
Dos madres enfrentadas
Andrea (Catalina Guerra) fue al "Doña Aurora" para concertar una nueva fecha en la que se conozcan los Márquez y los Toledo.
Pero en el restaurante no estaban ni Emilia ni Aurora (Loreto Valenzuela), sino Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman). De hecho, con esta última tuvieron una incómoda conversación en la que cada una defendió a su hijo de la otra.Ve el capítulo en
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