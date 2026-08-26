La Baronesa - Capítulo 8: Emilia está en problemas

26 ag. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 8 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) encontró una manera de hacer sentir culpable a Clara (Lorena Bosch) por hablar de su intimidad con Francesca (Katyna Huberman), al punto de acusarla de no quererlo.

Tanto él como Aurora (Loreto Valenzuela) quieren controlarla para que no indague y se derrumbe la mentira que han construido durante años.

La Baronesa / Mega

El encuentro de Daniel y Catalina

La fiesta terminó y Catalina (María Jesús Godoy) se fue con los hermanos Márquez con la esperanza de seguir el carrete en un after. Nadie tenía ánimos de continuar, pero Daniel (Francisco Reyes Cristi) le hizo una apasionada propuesta a la joven que no pudo rechazar.

Los dos pasaron la noche juntos en la casa de Aurora (Loreto Valenzuela) y durmieron hasta tarde en la mañana. Sin embargo, Emilia (Octavia Bernasconi) necesitaba despertar a su hermano, debían prepararse para ir al trabajo.

Entró al dormitorio y se encontró frente a frente con Catalina, quien ahora sabe que la joven está comprometida con Nicolás (Andrew Bargsted) y Javier (Simón Pesutic) al mismo tiempo.