La Baronesa - Capítulo 8: Emilia está en problemas
En el capítulo 8 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) encontró una manera de hacer sentir culpable a Clara (Lorena Bosch) por hablar de su intimidad con Francesca (Katyna Huberman), al punto de acusarla de no quererlo.
Tanto él como Aurora (Loreto Valenzuela) quieren controlarla para que no indague y se derrumbe la mentira que han construido durante años.
El encuentro de Daniel y Catalina
La fiesta terminó y Catalina (María Jesús Godoy) se fue con los hermanos Márquez con la esperanza de seguir el carrete en un after. Nadie tenía ánimos de continuar, pero Daniel (Francisco Reyes Cristi) le hizo una apasionada propuesta a la joven que no pudo rechazar.Ir a la siguiente nota
Los dos pasaron la noche juntos en la casa de Aurora (Loreto Valenzuela) y durmieron hasta tarde en la mañana. Sin embargo, Emilia (Octavia Bernasconi) necesitaba despertar a su hermano, debían prepararse para ir al trabajo.
Entró al dormitorio y se encontró frente a frente con Catalina, quien ahora sabe que la joven está comprometida con Nicolás (Andrew Bargsted) y Javier (Simón Pesutic) al mismo tiempo.Ve el capítulo en
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