La Baronesa - Capítulo 2: La inusual propuesta de Javier

18 ag. 2026 - 18:15 hrs.

En el segundo capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) descubrió el gran secreto de su abuela: es una apostadora compulsiva que perdió la casa familiar jugando al póker. De hecho, el gusto por los casinos viene de su propio padre, quien la metió en el mundo de los garitos clandestinos desde que era niña.

Emilia quiere ayudar a Aurora (Loreto Valenzuela) y evitar que siga apostando. Deben recuperar su hogar, pero de otra manera y por eso, Emilia se reunió con Javier (Simón Pesutic) para pedirle que le perdone esta deuda de juego.

Javier no se lo hizo tan fácil y en una reunión en el "Clavel Rojo" le ofreció intercambiar la casa por un matrimonio con Emilia.

La Baronesa / Mega

Vuelven las crisis de Antonio

Antonio (Carlos Díaz) se emborrachó y causó un escándalo durante el tradicional almuerzo familiar de los domingos.

Clara (Lorena Bosch) temía que las crisis de su marido regresaran tal como ocurrieron a sus 20 años, y al verlo explotar, pensó que la alta carga laboral había puesto demasiada presión en Antonio.

Lo cierto es que el hijo de Aurora tiene un problema que nada tiene que ver con su labor como fiscal. Se casó obligado por su madre, teniendo que llevar una vida que no lo satisface y que ahora lo asfixia a un punto difícil de soportar.