La Baronesa - Capítulo 32: Samuel se va de la casa
En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) colapsó con el comportamiento de Andrea (Catalina Guerra) y tomó una dura decisión: irse de casa.
Intentó armar una maleta que su esposa constantemente desarmó, así que salió con lo puesto y le pidió a Javier (Simón Pesutic) darle alojo en su habitación de hotel durante este tiempo.
Por supuesto, su hijo mayor encontró muy extraño que su padre quiera separarse. Por años ha soportado los celos y problemas del alcohol de su madre. ¿Qué cambió ahora? Samuel le rogó que se quede unos días con Andrea para que la acompañe y comprenda la magnitud del asunto.Ir a la siguiente nota
La venganza de Andrea
Al sentirse rechazada y abandonada por su marido, Andrea quiso vengarse y visitó a León (César Caillet), quien se encontraba con Antonio (Carlos Díaz) en su departamento.
El abogado se escondió en el baño, mientras el doctor Insulza intentaba controlar a Andrea, desesperada por conquistarlo a la fuerza.Ve el capítulo en
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La Baronesa - Capítulo 31: Antes sin casa que con los Toledo
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La Baronesa - Capítulo 30: Los impredecibles pasos de Andrea
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La Baronesa - Capítulo 29: Antonio quiere distancia
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La Baronesa - Capítulo 28: León necesita tener el control
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La Baronesa - Capítulo 27: Samuel está cansado de todo
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La Baronesa - Capítulo 26: Una terrible escena de celos