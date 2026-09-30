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La Baronesa - Capítulo 32: Samuel se va de la casa

  • Por Mega

En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) colapsó con el comportamiento de Andrea (Catalina Guerra) y tomó una dura decisión: irse de casa. 

Intentó armar una maleta que su esposa constantemente desarmó, así que salió con lo puesto y le pidió a Javier (Simón Pesutic) darle alojo en su habitación de hotel durante este tiempo. 

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Por supuesto, su hijo mayor encontró muy extraño que su padre quiera separarse. Por años ha soportado los celos y problemas del alcohol de su madre. ¿Qué cambió ahora? Samuel le rogó que se quede unos días con Andrea para que la acompañe y comprenda la magnitud del asunto.

La Baronesa / Mega
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La venganza de Andrea

Al sentirse rechazada y abandonada por su marido, Andrea quiso vengarse y visitó a León (César Caillet), quien se encontraba con Antonio (Carlos Díaz) en su departamento. 

El abogado se escondió en el baño, mientras el doctor Insulza intentaba controlar a Andrea, desesperada por conquistarlo a la fuerza. 

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