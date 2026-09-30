"No tengo nada que hacer a tu lado": Samuel no dio más y abandonó a Andrea en La Baronesa

30 sept. 2026 - 17:24 hrs.

En el capítulo 32 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) armó su maleta porque su relación con Andrea (Catalina Guerra) es completamente insostenible.

"¡Mírate cómo estás! Mira, alcohol, celos... Tú necesitas tratamiento, necesitas ayuda, Andrea", dijo él con exasperación. Su mujer durante años desistió de la consulta de varios especialistas y ahora el daño es evidente.

Pero Andrea no quiere médicos, sino a su marido acompañándola como siempre ha sido.

La Baronesa / Mega

A la espera de un tratamiento

"Ahora te doy vergüenza, eso es lo que pasa. Ya no te gusto, ¿eso es? Mírame, ¡mírame! Cualquier hombre quisiera estar al lado mío y yo solo tengo ojos para ti, pero no. ¡El 'perla' se da el lujo de rechazarme!", gritó Andrea enfurecida.

Samuel, tomando el rostro de su esposa con las manos, dijo con una mezcla de pena y cansancio: "Estás enferma y necesitas tratamiento, pero mientras no lo tomes, yo no tengo nada que hacer a tu lado".