Roberto escuchará comprometedora conversación de Aurora y Emilia en el capítulo 32 de La Baronesa

30 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 32 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) le preguntará a su abuela si realmente está dispuesta a liberarla del compromiso con Javier (Simón Pesutic) porque esta podría ser su última oportunidad de recuperar a Nicolás (Andrew Bargsted).

"¿De verdad estarías dispuesta a entregar esta casa?", le consultará en el salón.

Sin embargo, Roberto (Patricio Achurra) la escuchará y comenzará a hacer preguntas que ninguna de las dos podrá responderle con sinceridad, al menos no si quieren que siga con buena salud.

La Baronesa / Mega

"¿Cómo? ¿De qué estás hablando, Emilia? ¿A quién estarías dispuesta de entregarle nuestra casa, Aurora?", inquirirá a su nieta y su mujer.

¿Qué excusa le darán a Roberto para que se quede tranquilo?