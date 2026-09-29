"Eres lo más importante en mi vida": Antonio y León se reconcilian a días de su distanciamiento en La Baronesa
En el capítulo 31 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) tuvieron una conversación frente a frente tras de sus recientes conflictos.
El asunto de la encerrona hizo que Antonio, por primera vez, sintiera cierto miedo de lo que su amante era capaz de hacer: "Después de todo lo que ha pasado, no sé qué atenerme contigo. Todas las apariciones que has tenido, la de hoy en el almuerzo, la de anoche llegando al dormitorio directo".
Las cosas se arreglan
Esas visitas eran completamente normales para León. Llevaba años siendo uno más de la familia Márquez, ¿entonces qué es lo que había cambiado?Ir a la siguiente nota
"Tú sabes que eres lo más importante en mi vida. (Puede que te tenga miedo), sobre todo, cuando empiezas a actuar como como si estuvieras en en una película de Atracción Fatal", confesó Antonio con una sonrisa.
La broma ayudó a aliviar la tensión y dio paso a una reconciliación de los amantes. Fue entonces que León pidió volver a ser valorado como antes: "Yo lo único que quiero es que el amor de mi vida se acuerde de que yo existo".Ve el capítulo en
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